SANTO DOMINGO.- Los directivos del Círculo de Reportero Gráficos de Televisión se quejaron por las exclusiones que fueron objeto sus miembros en el decreto 323- 22 emitido por el presidente Luis Abinader, en el que se otorgan pensiones a periodistas, camarógrafos y técnicos de televisión.

Corpus Montero, presidente del gremio que agrupa a los profesionales del lente, explicó que, en el renglón correspondiente a reporteros gráficos, fueron incluidas personas que no corresponden a esa rama de la comunicación y muchos de los cuales residen en el exterior del país.

El dirigente gremial, dijo que en el artículo 2 del decreto 323- 22, donde se registran 18 personas con pensiones de 30 mil pesos como camarógrafos, en verdad, 12 son periodistas y los cuales viven en Estados Unidos, mientras que dos personas más son control master y director de cámara y hay dos pensionados más que se desconoce su ocupación.

Agregó Montero que en ese artículo no se incluyó a ningún camarógrafo.

“Nosotros no condenamos esas pensiones a personas que no son camarógrafos, pero lamentamos que el espacio o cupo que puede corresponder a un profesional del lente, sea ocupado por otra persona que no es camarógrafo”, dijo Corpus Montero en una rueda de prensa efectuada este lunes.

Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes, corregir lo que consideran una “distorsión o un error”, el cual no ha caído bien entre los camarógrafos postulados a las pensiones y el resto de los trabajadores de esa área técnica de la televisión.

Corpus Montero manifestó que la directiva del círculo depositó 40 propuestas de camarógrafos que han laborado por más de 25 y 30 años en diversos medios de comunicación e instituciones públicas y los cuales se encuentran en difícil situación económica y con padecimientos de salud, que les imposibilita laborar en los actuales momentos.