Aerodom informó que, de los vuelos, 28 son del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo, y tres del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.

REDACCIÓN.- La tormenta de nieve que afecta desde la noche de este viernes la costa este del país norteamericano, ha dado como resultado en la República Dominicana la cancelación de unos 34 vuelos comerciales programados para este sábado y el domingo.

AERODOM informó que, de los vuelos, 28 son del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo, y tres del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.

Los vuelos cancelados son el 627, con destino a la ciudad de New York, el 15-28 llegando desde esa urbe-neoyorquina a Puerto Plata, el 785 saliendo hacia Boston, el 786 llegando desde esa ciudad al Gregorio Luperon, el 1078 saliendo con rumbo a Newark, New Jersey y el 1837 desde New Jersey a la terminal Gregorio Luperón.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, principal terminal aeroportuaria todavía no había suspendido operaciones a pesar del anuncio de las cancelaciones de vuelos por terminal de Puerto Plata.

Las líneas aéreas a través de publicación en su página web y por la vía telefónica están comunicando a los pasajeros sobre las cancelaciones de estos vuelos.

Aerodom está exhortando a los pasajeros afectados que antes de trasladarse al aeropuerto se comuniquen con el personal de las líneas aéreas o con su agente de viaje, para de esa manera evitar inconvenientes en los aeropuertos.

Sobre la tormenta:

La tormenta que afecta noreste de Estados Unidos amenaza con dejar una gran acumulación de nieve y fuertes rachas de viento en la región, a partir de este viernes por la noche lo que ya ha obligado a cancelar cientos de vuelos.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología, la tormenta comenzará hoy en la costa de Carolina del Norte y avanzará hacia el área Nueva Inglaterra, donde este sábado se prevén condiciones de ventisca en áreas cercanas al mar antes de que el fenómeno pierda fuerza el domingo.

Las temperaturas caerán especialmente el sábado en todo el noreste debido al viento frío, pero en algunos puntos de Maine pueden bajar hasta los 30 grados Celsius bajo cero y provocar «congelación en la piel expuesta en tan poco tiempo como 30 minutos», de acuerdo a un aviso local.