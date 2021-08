Señaló que sin justificación alguna, porque el país no atravesaba una crisis, el gobierno de Danilo Medina se endeudó.

SANTO DOMINGO.- Para el sociólogo Cándido Mercedes fue una irresponsabilidad histórica que entre Leonel Fernández y Danilo Medina endeudaran al país, debido a que según él, entre ellos cogieron 36 mil 240 millones en los últimos 16 años.

Detalló que en los dos períodos de Medina el país se endeudó por 23 mil 342 millones de dólares y durante los últimos de Leonel Fernández (2004-2012) la deuda fue de 12 mil 878 millones de dólares, para un total de 36 mil 240 millones.

"Cuando ustedes buscan cuál es la deuda de República Dominicana desde el año 1966-2021 dice que son 47 mil 406 millones de dólares, es decir que ellos dos han tomado el 76.6 por ciento de toda la deuda del país, es una irresponsabilidad criticar una deuda"

"Cuando Danilo Medina no había crisis internacional, no había crisis económica nacional no había crisis de los comodities, no había pandemia, ¿sabes cómo le llamo a eso, solazarse en el presente para dificultar la existencia a la futura generaciones", indicó.