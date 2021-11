El arresto se produjo ayer, según el MP, por haber encontrado pruebas suficientes de su participación en una red de corrupción administrativa.

SANTO DOMINGO.- El arresto por parte del Ministerio Público del general de la Fuerza Aérea Dominicana y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, fue considerado hoy como un “sin sentido” por el abogado Cándido Simón en un comunicado a la prensa.

Simón indicó que la acción, la cual definió también como un atropello, no era necesaria porque su defendido “sabiendo que estaba siendo investigado no ocultó nada, no distrajo nada, se puso por escrito a disposición del Ministerio Público, puso el cargo en Cestur a disposición del Presidente de la República, cada vez que fue citado compareció solo o con sus abogados, ayer fue voluntariamente al citatorio de Wilson Camacho, declaró a su interrogatorio por más de seis horas, siendo piloto no salió huyendo, explicó con transparencia el origen lícito de sus bienes” detalló el abogado.

Asimismo, manifestó que la detención del general de la FAD pone en peligro a cualquier persona que sea mencionado en una red social o algún otro acusado lo “meta al medio” para ganar impunidad.

“La experiencia me ha enseñado que el que miente se devuelve, la desfachatez no se premia, el descaro y desparpajo de un testimonio espurio no resistirá los embates de un proceso penal frontal cuando baje la marea”, reflexionó Simón en el comunicado.

Los arrestos del general Juan Carlos Torres Robiu, el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana se dan luego de que la investigación que lleva el MP bajo el nombre de Operación Coral 5G arrojaron pruebas suficientes de su participación en una red de corrupción administrativa.

La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.