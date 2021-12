Las prendas de vestir incluyen mayas, cropped tops ajustados, así como pantalones cargo oversize, que se muestran en divertidos materiales y brillantes combinaciones de colorblocking.

ESTADOS UNIDOS.- Cardi B se ha unido una vez más a Reebok, para crear la segunda colaboración de zapatos y ropa deportiva junto a la influyente firma.

La más reciente colección cápsula de la cantante lleva por nombre «Let me be…In my world nightime» y está inspirada en las emocionantes noches de Nueva York, ciudad de donde es originaria la rapera, que busca con los nuevos diseños rendir tributo a sus famosas luces brillantes y vibrante skyline.

La propuesta incluye un nuevo modelo del Cardi B Leather en tonos metalizados, así como un nueva línea de ropa inspirada por el ambiente nocturno de Nueva York. Esta colección marca la segunda entrega de Cardi para Reebok, luego del exitoso lanzamiento de la primera que llamó «Let me be… In my world», y que fue presentada el pasado verano.

Las prendas de vestir incluyen mayas, cropped tops ajustados, así como pantalones cargo oversize, que se muestran en divertidos materiales y brillantes combinaciones de colorblocking.

También incluye un cálido vestido en felpa con el logo de Cardi B bordado en el pecho.La línea estará disponible en un inclusivo rango de medidas, que van desde el 2XS hasta el 4x. La colección también muestra una variedad de calzados en sizes para niños.