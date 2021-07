Del Río Doñé calificó como una simple propaganda la cantidad de empleos que alegan los promotores que se crearán con el Aeropuerto Internacional de Bávaro, lo que a su juicio resulta irrisorio.

SANTO DOMINGO.- El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, advirtió que contrario a lo que han dicho sus promotores, si se llegara a construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro, el mismo no sería beneficioso para el país ni para la clase trabajadora.

Consultado respecto a la posible construcción de esa terminal, Del Río Doñé dijo que esa obra es sumamente delicada porque si se llegara a desarrollar, lo que podría suceder “es que perdamos empleos, no que ganemos porque cuando se da esta situación de un aeropuerto en un espacio aéreo prácticamente ya ocupado, nosotros consideramos que abrir ese aeropuerto no es favorable ni para la zona ni para el país y mucho menos para los trabajarores”.

“Esa es una propaganda que se hace para promover un aeropuerto que nosotros consideramos que es una competencia que se hace innecesaria y desleal porque no es necesario en estos momentos un nuevo aeropuerto donde tenemos un aeropuerto que está resolviendo los problemas fundamentales de la zona y del país”, indicó el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista.

Explicó que actualmente ya existe un aeropuerto funcionando que ha dado resultados y ha demostrado que tiene la cantidad de empleos suficientes. “Nos parece irrisorio que van a dar más de 20 mil empleos nuevos. Yo considero que eso no es posible. Esas son ideas, son propuestas que hay que verlas verdaderamente en los hechos. Una cuestión son las cosas que se proponen y otra cosa son las realidades. Nosotros consideramos que realmente ese aeropuerto no debe funcionar”, sostuvo.

Llamó al presidente Luis Abinader a no permitir que ese aeropuerto funcione porque no tiene razón de ser una nueva estructura con un espacio aéreo prácticamente ocupado por otro aeropuerto, ya que esto podría crear múltiples problemas “porque dos aeropuertos tan cercanos eso no es factible, eso no debe ser, eso es un riesgo innecesario que se corre”.

Entiende que esa terminal no generaría los empleos que dice que va a generar, y por el contrario, lo que podría hacer es disminuir puestos de trabajo.

“Por lo tanto entendemos que lo conveniente es que ese aeropuerto ahora mismo no se dé en esta zona y que pueda ir a otra zona; hay otros sitios donde se puede hacer”, expuso.

La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), fue constituida en 1962, para defender, estudiar, promover y representar los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, públicos y privados.

Su misión consiste en el crecimiento sistemático de todos los sectores de los trabajadores de empresas industriales, turísticas, transporte de pasajeros, sector salud y sectores informales de la economía.

Tiene como visión mejorar su funcionamiento para colocarse en los mejores niveles de calidad, eficiencia, potenciar su fortaleza y competitividad, así como liderar y promover una ofensiva sociopolítica y ético cultural de los trabajadores. Asimismo, incorporar con mayor prioridad en su accionar, la defensa por la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.