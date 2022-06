Asimismo, se conocerá la objeción que presentó el Ministerio Público contra la condena de Díaz Rúa, en busca de que se le aumente a 10 años de reclusión.

SANTO DOMINGO.- A ocho meses de haberse dictado sentencia a dos imputados y otros cuatro quedar absueltos, la segunda versión de la investigación contra los actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrechten territorio dominicano vuelve este lunes a los tribunales.

La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá un recurso de apelación incoado por el Ministerio Público contra la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, con relación a Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quienes a pesar de estar condenados a ocho y cinco años, no están en prisión por no representar peligro de fuga y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial hasta que no se agote el proceso de apelación.

Ahora los jueces de este tribunal determinarán el destino del proceso, debido a que tras conocer la audiencia, pueden rechazar los recursos que consideren y confirmar la sentencia recurrida.

Los cuatro que fueron absueltos son: el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el excongresista Tommy Galán, el abogado Conrado Pittaluga y exdirector ejecutivo de Inapa Juan Roberto Rodríguez.

Hasta el momento no han informado a qué hora será la audiencia para continuar con este proceso judicial que involucra millones de dólares en sobornos.