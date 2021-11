Las miles de pruebas que se han tomado en las últimas semanas se reflejan en el aumento de los casos positivos de covid-19.

Santo Domingo.- El aumento de síntomas febriles por la influenza, combinado la cuarta ola de la pandemia y el incremento de viajes a Estados Unidos por la llegada de la época navideña disparan la demanda de pruebas PCR y Antígeno y en tan solo 14 días de este mes se han tomado más 177 mil muestras.

Y es que de las 177 mil 653 pruebas que se han tomado solo en lo que va de este mes, 14 mil 542 dieron positivo al virus, más del doble de los casos registrados en la misma fecha del pasado año cuando se notificaron 6,392 contagios.

“No hay cuidado personal, en vez de estar más distanciados estamos al contrario y tú no sabes quien tiene el virus. Usted ve yo me hice la prueba ahora y salí negativo, pero voy a coger transporte, yo no sé si me pueden contagiar”, indicó una paciente.

El incremento de personas que acuden hacerse pruebas PCR y de Antígenos, se da justo cuando se ha registrado un aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios que están circulando y que presentan síntomas similares a los de covid-19. Mientras que muchos también asisten a los centros de toma de muestras por cirugías programadas.

La positividad diaria también se ha incrementado en los últimos días ubicándose por encima de un 14 por ciento este lunes.