La firma se realizó en el Centro de Agricultura Sostenible con Tecnología Apropiada (Casta) de la UNEV ubicada en Villa Altagracia.

Villa Altagracia, San Cristóbal. El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) y la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de proveer a las empresas acogidas a la Ley 28-01 y las empresas que se instalen en la nueva Ley 12-21, personal académicamente calificados con la formación y competencias ajustadas a las demandas de las empresas.

Con este acuerdo, el CCDF busca de manera puntual contribuir a la consolidación del Sistema de Formación y Capacitación de los jóvenes habitantes de la zona fronteriza.

En ese sentido, el Director Ejecutivo del CCDF, Licenciado Erodis Díaz, puntualizó que el convenio firmado entre ambas instituciones se suma a los grandes pasos que se han venido realizando desde la institución en beneficio de la frontera al contribuir a través de la formación académica, al desarrollo económico y social en cada una de las provincias de la Zona Especial.

Agregó durante la firma del convenio que con este acuerdo se dará a los jóvenes la oportunidad de formarse profesionalmente en la frontera y estar preparado para optar por un empleo digno, que le brinde mejor calidad de vida.

Además, permitirá a las empresas del sector Agroindustrial la facilidad de desarrollar programas de investigación e innovación en temas de agricultura sostenible, gracias a los equipos y recursos disponibles de la Universidad en la materia.

“Esto que hacemos hoy no es más que la visión que ha tenido el presidente de la República, Luis Abinader, en que la frontera se desarrolle, en que se generen empleos y hoy a través de este acuerdo, que tanto establece la Ley 12-21 que la misma procure generar empleos y bienestar social; y es ahí donde nosotros nos empeñamos en hacer realidad esta ley no en una sola provincia si no en las siete (7) provincias que define claramente esta ley”, dijo Díaz durante la firma del convenio.

Por su lado, el rector de la UNEV, Doctor Juan Guerrero Ávila, señaló que “el área de la frontera ha sido una de las áreas maltratadas, un poco olvidada de nuestra nación. Sin embargo, en los últimos años esta región se ha estado dinamizando por lo tanto para nosotros es un privilegio poder compartir con el CCDF el tiempo y los recursos para nosotros entrenar a jóvenes de la frontera”, expuso.

Durante la firma con la UNEV el director ejecutivo del Consejo, licenciado Erodis, junto a un equipo del CCDF realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Agricultura Sostenible con Tecnología Apropiada (CASTA), donde pudo apreciar la producción agroindustrial.

Cabe recordar, que en el mes de junio Díaz junto a una comisión del CCDF, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Universidad Nacional Evangélica (TECUNEV), ubicado en la ciudad de Santo Domingo.

El funcionario observó de manera directa el área de investigación del centro de altos estudios con el objetivo de firmar la alianza con la universidad en materia técnica, que servirá de apoyo a la Zona Fronteriza y sus ciudadanos.

Entre los objetivos de este importante acuerdo, está la intención de facilitar la accesibilidad a los programas de grado y postgrado, impartidos por UNEV a los ciudadanos en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

Además de la formulación de proyectos con impacto en la productividad y empleabilidad de los ciudadanos en la frontera

El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), surge el 04 de febrero de 2001 con la Ley No. 28-01, actualmente modificada por la Ley No.12-21 que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un Régimen de Incentivos, promulgada en fecha 22 de febrero de 2021.

El objetivo del Consejo es crear empleos en la zona fronteriza y velar por el buen funcionamiento de las empresas incorporadas y con el cumplimiento de la responsabilidad social en las comunidades.