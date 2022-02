La jornada de inmunización contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años, que inició el pasado 14 de febrero, marcha de forma acelerada.

SANTO DOMINGO.- Mientras los centros de vacunación permanecen vacíos sobre todo luego de que quedaran levantadas las medidas de restricción, de los más de nueve millones de vacunas disponibles en el país, al menos un lote vence el próximo mes de marzo, según informó el ministro de Salud, Daniel Rivera.

Aunque no especifico la cantidad de vacunas que vencen en marzo, el ministro de Salud aclaro que los fármacos no serán donados, ya que se utilizaran para ir casa por casa a visitar a las personas que por una razón u otra no han podido acudir a los centros de vacunación.

Mientras las autoridades sanitarias piden a la población completar el esquema de vacunas luego de que se levantara la presentación de la tarjeta de inoculación con tres dosis, ha disminuido de forma considerable la demanda en los centros de vacunación.

Sobre la jornada de inmunización contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años que inició el pasado 14 de febrero, la directora del Programa Ampliado de Inmunización, dijo que el proceso marcha de forma acelerada.

Mientras se espera que sea en marzo cuando lleguen las vacunas Pfizer para los menores, aunque todo depende de las casas comerciales, según el ministro Rivera.

Para el plan el gobierno contrató 35 millones de vacunas, de las cuales recibió 25 millones y se está a la espera de 10 millones de AstraZeneca.

Se espera que sea en las próximas horas cuando el Colegio Médico, luego de la reunión con el Ministerio de Salud y las Sociedades Médicas Especializadas, anuncie las recomendaciones al Gobierno luego del levantamiento de las restricciones.