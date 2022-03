Estas y otras declaraciones fueron ofrecidas al participar como panelista en noticias SIN, apropósitos de la rendición de cuentas del actual gobierno.

Santo Domingo.- El secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo (FP), César Fernández, calificó el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, como desesperanzador y desconectado de la realidad, en estos momentos de crisis y dificultades que vive el país.

Con relación al crecimiento económico del país anunciado por el ejecutivo de 12.3%, durante el año 2021, Fernández dijo que eso no se corresponde con la realidad, más bien se trata de un rebote estadístico, ya que se debe comparar con el 2019, y no con el 2020, porque en ese año la dinamización económica del país se vio afectado por la pandemia de la Covid-19.

“El 12.3% del crecimiento que informa BC, es con relación al año 2020, cuando la economía experimentó una contracción de menos 6%, si comparamos con el 2020, creció 12.3%, pero si comparamos con el año anterior a la pandemia 2019, creció 4.7%, por tanto la diferencia entre 12.3% y 4.7%, es 7.6%, eso es rebote estadístico, la economía creció con relación al año de la pandemia 4.7%, ese es el crecimiento orgánico real”, puntualizó Fernández.

Peaje sombra.

Con relación al peaje sombra, el profesional de la ingeniería indicó que no existe tal ahorro en las negociaciones llevadas a cabo por el actual gobierno, lo que realmente se hizo fue que se adelantó la conclusión de un contrato, se eliminaron 17 años, se le puso un valor presente y se liquidó, de manera que no existe ningún ahorro, lo que se le debe decir al país es que el gobierno debe buscar entre 15 y 20 millones de dólares para la operación y mantenimiento de esas autovía vías, ya que es uno de sus mayores desafíos.

Continúo diciendo que, el hecho de disminuir la tarifa al peaje no es más que un gesto populista, porque la rebaja se aplicó al peaje que tiene menos circulación, el que tiene mayor circulación la rebaja es de un peso.

Infraestructura

Fernández, puntualizó que de las 485 obras anunciadas por el gobierno, las que enlistó que están completas no llegan al 6%, un caso muy particular es la presa de Monte Grande, que fue prometida para este 2022, y las informaciones que manejamos desde la FP, es que no estará lista para este año.

Estas y otras declaraciones fueron ofrecidas al participar como panelista en noticias SIN, a propósitos de la rendición de cuentas del actual gobierno.