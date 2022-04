"El último año que estuve en el SNS, en atención a población migrantes, y no solamente en parto sino en todas las atenciones, el costo fue de 5 mil millones de pesos", declaró.

SANTO DOMINGO.- El ex director del Servicio Nacional de Salud manifestó este lunes, que es imposible lo que anunció el ministro de Salud Pública en noviembre del año pasado, de que el Estado dominicano había gastado 10,000 millones de pesos en asistencia a las parturientas haitianas.

Al ser cuestionado en el programa El Despertador que cuál es la realidad, Chanel Rosa Chupany dijo que el último año que estuvo en el SNS, en atención a población migrantes, y no solamente en parto sino en todas las atenciones, el costo fue de 5 mil millones de pesos, y que más del 80 por ciento de ese costo está compuesto por el personal que atiende, por lo que considera como exageración ese monto anunciado por el Gobierno," eso significa que cada parto salía en más de 350 mil pesos".

Asimismo dijo que hay de dos tipos de parturientas haitianas, "unas que vienen que es cierto que la traen, que hay mafia, pero muchas de ellas residen en el país, que son las mujeres, compañeras y esposas de lo que están trabajando en construcciones".

"Aquí se hizo un estudio donde el 74 por ciento de las mujeres haitianas tenían cuatro chequeos prenatales que indican que no llegó de un día para otro, yo siempre decía que el sistema de salud no puede ser un tema migratorio, eso es en la frontera que hay que atenderlo, el hospital no puede resolver ese problema", sostuvo.