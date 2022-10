Agregó que Fernández y sus seguidores "nunca en la vida presentaron una sola evidencia cierta. Pasó lo mismo que la suspensión de febrero".

SANTO DOMINGO.-El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, garantizó que las elecciones internas a celebrarse este domingo, donde se elegirá a un candidato presidencial para los comicios del 2024, se llevará a cabo con normalidad y que no habrá ninguna irregularidad.

"El algoritmo solamente existió en la cabeza del excompañero y seguidores, nunca fue probado", expresó Mariotti refiriéndose a Leonel Fernández, quien en 2019 denunció un supuesto fraude en las primarias de octubre de ese año.

Agregó que Fernández y sus seguidores "nunca en la vida presentaron una sola evidencia cierta. Pasó lo mismo en la suspensión de febrero".

En ese mismo sentido, aseguró que en las elecciones municipales de 2020 que fueron suspendidas ante el fracaso del voto automatizado, "no hubo fraude, la suspensión de febrero no fue culpa de PLD. El algoritmo nunca existió y lo reitero si yo fuera ministro de la India o Pakistán demando al ex compañero (Leonel Fernández), porque dijo que eso se había montado en la India y en Pakistán y al final no se sabía donde era".

Al participar en la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN, el secretario general del PLD sostuvo que cuando llegó el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , "nadie quería oír la verdad".