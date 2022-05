A fin de evitar nuevos incidentes de violencia, las autoridades reforzaron la presencia de militares en las estaciones de los autobuses y otros puntos estratégicos de la zona.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- Al concluir este lunes el permiso para que los choferes de Fenatrano operen en la avenida Charles de Gaulle, los miembros de ese gremio advierten que no dejarán la vía, que ya fue concesionada a Mochotran, hasta que las autoridades los reubiquen en otras zonas.

El plazo transcurrió y los choferes inconformes de Fenatrano aseguran que ninguna autoridad los ha convocado para ofrecerles alternativas en caso de que les impidan trabajar en la avenida Charles de Gaulle.

A pesar de que dijeron estar enterados del acuerdo que firmó el presidente de su gremio, Juan Hubieres con las autoridades, los choferes advirtieron no dejarán 20 y 30 años de trabajo para irse “con una mano delante y otra detrás”.

Para prevenir nuevos disturbios como los registrados en días anteriores, las autoridades reforzaron su presencia en esa vía. Los choferes dijeron que hasta que no tengan un plan concreto para ellos, no dejarán de trabajar y aseguran que no temen a represalias.