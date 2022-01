El incremento de los hidrocarburos afecta de manera considerable a los choferes del transporte público.

SANTO DOMINGO.- Las constantes alzas que han sufrido los precios de los combustibles están golpeando de manera severa a los usuarios de los derivados del petróleo.

El incremento de los hidrocarburos afecta de manera considerable a los choferes del transporte público que tienen que comprar una cantidad importante de los carburantes para movilizar a cientos de pasajeros que diariamente demanda del servicio para llegar a su puestos de trabajo o estudios.

“Mal, estoy quedando en olla porque no me dan los cuartos, si voy a echar gas y gasolina están mas caros, no suben el sueldo, no suben nada, estamos peor que como estábamos”, expresó un chofer del transporte público.

“Demasiado caro, esto nadie lo aguanta, no conchaba de noche y ahora tengo que hacerlo, con 600 pesos lo hacía, ahora tengo que invertirle mil pesos”, manifestó un chofer del transporte urbano.