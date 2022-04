Los pasajeros se quejaron de que debido a la incorporación de autobuses en esta vía están teniendo que pagar dos pasajes para llegar a sus destinos.

SANTO DOMINGO.- Esta tarde los choferes de rutas de carros concho que operan en el Corredor de la Charles de Gaulle protestaron exigiendo a las autoridades cumplir con el acuerdo que le habían propuesto las autoridades en el que permitía la circulación de algunas rutas.

Los choferes denunciaron además que les fueron retenidos nueve automóviles por parte del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant) y que tienen que pagar 30 mil pesos para que les devuelvan los vehículos.

Otros que no ven con buen ojo que no dejen trabajar a los chóferes de esas rutas son los residentes en Barrio Nuevo, Sabana Perdida, quienes se quejaron de que no pueden pagar dos pasajes para llegar a sus hogares, al afirmar que "quierenobligarlos" a usar los autobuses del Corredor Charles de Gaulle, los cuales no "los llevan a sus destino".