SANTO DOMINGO.- Mientras chóferes del transporte público elevan sus quejas por la carestía que han experimentado los combustibles, el Gobierno revela que ha destinado alrededor de mil millones de pesos para mitigar el impacto en el mercado local del precio de los carburantes que en las últimas semanas han registrado alzas producto de la situación del crudo en los mercados internacionales.

Operar las unidades del transporte público interurbano no es una tarea fácil, expresaron los chóferes de la ruta debido a los elevados precios de los combustibles.

“Nosotros tenemos el pasaje muy bajo, no se están cubriendo los gastos de la unidades del transporte de San Pedro a Santo Domingo, que yo diría que no solo son los combustibles, son también las gomas los aceites”.

“Cada semana sube el combustible y no está cuadrando el costo del transporte con el aumento del combustible, estamos trabajando forzado el sector transporte”.

Los taxistas como Bienvenido Mateo también están sufriendo las embestidas cada semana cuando los carburantes elevan sus precios.

“Uno sale a la calle y gasta mucho cuarto en combustible porque están caros y ya hay mucho sindicato que están por hacer huelga porque están muy altos los combustibles”, afirmó.

“Yo salgo a nada a la calle, mire lo que tengo yo ahí de mil pesos que eché, mire tres cientos pesos tengo, yo no me voy a esta hora para que la mujer mía no me mate”

Los chóferes que cubren la ruta de Los Mina dicen padecer la misma situación con los costos operacionales.

“Yo lo que quiero preguntarle a Ito Bisonó que pasó con la fórmula que supuestamente él tenía para el combustible, porque ellos hablaban mucho en la campaña que el gas estaba para venderse a 65 pesos el galón y entonces está a 147 pesos”

El barril de petróleo alcanzó los 87 dólares, según datos de Industria y Comercio que señaló que el Gobierno se vio en la obligación de asumir hasta un 80% de la variación de los precios en los derivados para no traspasar el 100% de sus alzas a los consumidores.

“El Gobierno tendrá que aumentar el subsidio para evitar precisamente que esta situación siga afectando el incremento en los precios de los principales productos”

El economista Antonio Ciriaco manifestó que la situación internacional respecto al precio del crudo aún no alcanza su nivel más alto.

“Y la tendencia es que los precios del petróleo sobrepasen y lleguen a los 90 dólares el barril y eso es un augurio bastante difícil”

“De acuerdo a los operadores de rutas del transporte público las organizaciones que los agrupa ya están desarrollando reuniones para fijar las nuevas tarifas del servicio, si en los próximos días no hay una respuesta gubernamental”