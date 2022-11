Expresó que la frontera por Dabajón debe de ser sellada en su totalidad, y que los haitianos no pueden mezclar el tema comercio con el tema migratorio.

SANTO DOMINGO.- Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, denunció que un niño haitiano murió este martes debido al cierre de la frontera de sus mismos compatriotas que no lo dejaron cruzar.

"Ayer murió un niño que no lo dejaron cruzar y murió en la puerta esperando, porque nosotros tenemos que darle también servicios de salud en Dajabón, porque no pudo recibir atenciones médicas", dijo Riverón en la entrevista central de El Despertador.

Lo que piden los haitianos

Según el alcalde, lo que está ocurriendo en la frontera es un chantaje, debido a que primero ellos empezaron hablar del maltrato haitiano tras las deportaciones, pero que ahora piden un día del mercado.

"Queremos que se solucione el problema, pero no en base al chantaje, ellos empezaron hablando del maltrato haitiano, mira ya ellos están pidiendo un día del mercado, de lunes y viernes ya ellos quieren entre las cosas que están pidiendo que se deje de hacer un mercado en Dajabón para que se le de al nuevo mercado de ellos que tienen dos años que se terminó, y por ellos no ponerse de acuerdo no lo han puesto a funcionar, y nosotros no vamos acceder, que ellos duren los que ellos quieren con su puerta cerrada", aseguró.

Expresó que la frontera por Dabajón debe de ser sellada en su totalidad, y que los haitianos no pueden mezclar el tema comercio con el tema migratorio.

Al ser cuestionado que si son organismos asentado en Haití en Juana Méndez o asentado en República Dominicana en Dajabón que están detrás del cierre, dijo que asentado en Haití de nombre, "pero están en este país es muy cómodos, aquí no lo van a matar, aquí no lo van a secuestrar, aquí viven con luz, aire acondicionado y viven bien".

¿Qué más piden los haitianos?

Dijo que ellos piden que los deportados reciban mejor trato, "yo no he visto el maltrato, ahora, un grupo que venga en una camiona no van a venir cómodos".

Además según el alcalde, los haitianos piden que no sean maltratados mediante la repatriación, "y eso se trata de Gobierno a Gobierno, no se puede paralizar un comercio en base para chantajear, aquí un motoconcho cierra el paso fronterizo del lado de ellos".

Exhortó que mientras ellos tienen sus puertas cerradas se debe de cerrar la frontera de manera definitiva, y que los haitianos que están siendo deportados, "que lo llevemos a tierra de nadie".

"Según veo, ellos han logrado algún tipo de propósito porque de anoche para acá han mermado las deportaciones, hay muy pocos haitianos en Dajabón, están varados una gran cantidad de camiones y veo muy pocos haitianos, nosotros tenemos un espacio llamado tierra de nadie".