SANTO DOMINGO.- Este domingo la Policía Nacional informó que en los últimos días dio con el paradero de cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas, incluyendo dos menores de edad.

Se trata del señor Américo del Rosario Adames, de 53 años; Anyi Violeta Ramírez; Isaac Emmanuel Pérez Richardson; una adolescente de 14 años y otra de 16, de estos últimos se omiten los nombres.

Rosario Adames fue localizado en la casa de un amigo, ubicada en el barrio La 42 del Distrito Nacional; mientras que Ramírez fue contactada vía telefónica por uno de los investigadores de la entidad, según comunicaron, a quien le expresó que no está desaparecida, sino que optó por irse de su casa y no vivir más allá, cuya decisión no fue cuestionada ya que es mayor de edad.

En tanto que Pérez Richardson se había ido de su casa por haber recibido desaprobación de sus padres luego de estos haberse enterado de un hecho que había cometido.

En cuanto a los menores, la adolescente de 16 años se encontraba en casa de una amiga en la provincia Puerto Plata, quien, según el proceso de investigación, se fue de su hogar luego de haber sido regañada por sus padres por un hecho que había cometido y sus progenitores no estaban de acuerdo. Asimismo, la menor de 14; ambas jóvenes ya se encuentran junto a sus familiares en completo estado de salud físico y mental.