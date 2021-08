De acuerdo a la supuesta carta de ortega dice que seguirá su camino con la frente en alto.

SANTO DOMINGO.- El locutor Miguel Ortega supuestamente redactó una carta en la que hizo pública su renuncia de Radio Televisión Educativa, en la redacción se refería directamente al ministro de Educación Roberto Furcal.

Según dijo en dicha misiva se le había reprochado sin razón, delante de otras personas, acto que supuestamente no toleró, por lo cual tomó la decisión.

“Buenos días Roberto, quiero por esta vía informarle que a partir de hoy no volveré más a Radio Televisión Educativa, luego de lo que me dijo ayer delante de su personal, no me queda más que renunciar, lamentablemente soy una persona que no tolero reproches cuando tengo la razón y en el caso de Luis Lebron lo hice así porque tengo la razón”, dice parte de la carta.

También, añadió que “yo creí en usted y dejé mi familia en los Estados Unidos y duré 5 años arriesgando mi vida incondicionalmente porque entendí que era lo correcto apoyarlo a usted pero ha sido más de lo mismo”.

De acuerdo a la supuesta carta de ortega dice que seguirá su camino con la frente en alto.

“Seguiré mi camino siempre con la frente en alto, excúseme por ser tan directo, pero esa es mi forma, recomiendo que se quede con Lebron que le va a aportar más que yo. Suerte en su carrera Política”.