SANTO DOMINGO.-La Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), instó al Gobierno a tomar en cuenta los efectos negativos que puede traer la aprobación de ley que eliminaría los aranceles a unos 62 productos básicos durante seis meses sometido por el poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

Circe Almánzar en la entrevista central de El Despertador, reiteró que lo que quieren los empresarios es dialogar con el Gobierno, porque su interés no es crear polémica, ni tampoco se convierta en un tema político.

"Es un tema de que uno tiene una posición y el Gobierno tiene otra, nuestro tema es lograr que podamos analizar el impacto adecuadamente de la medida, muchos que la defienden dicen pero son seis meses, son seis meses, esos seis meses pueden destruir un aparato productivo", manifestó

Álmanzar se cuestionó ¿en realidad se piensa que el incremento de los precios es del sector productivo nacional? reiterando que se debe al déficit mundial.

Al insistir en que se están cambiando la política comercial en el país, la empresaria manifestó que es la primera vez que hemos vivido esta propuesta de cambio.

Al ser cuestionada que en caso de aprobarse esa iniciativa, cuáles son los problemas que pueden enfrentar los empresarios, Álmánzar dijo que arriba la esperanza de que no se vaya a aprobar o por lo menos se modifique.

"Cuando tienes una importación abres al mundo las importaciones tu le estas otorgando un derecho que no le puedes arrebatar a nadie porque tu lo estás estableciendo por ley, pero esas importaciones no necesariamente son para seis meses, se pueden acumular porque tu no tienes control de cantidad", explicó.