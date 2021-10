Este sábado, un día después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara las medidas, decenas acuden a vacunarse.

Por Sandi Cuevas

SANTO DOMINGO.-La medida de Salud Pública, que indica que a partir del próximo lunes todos los ciudadanos mayores de 12 años deben presentar su tarjeta de vacunación en el transporte colectivo y en lugares públicos y privados, ha desatado duras críticas por partes de juristas, mientras ciudadanos la saludan y acuden masivamente a inocularse este sábado.

El jurista Julio Cury, cataloga como una “locura” la medida tomada por el Ministerio de Salud Pública, asegurando que la misma violenta el derecho que tienen los ciudadanos.

El experto en leyes resaltó que el artículo 40 en su numeral 15 de la constitución es muy claro y por ende el ministerio no posee la facultad para prohibir lo que la ley no impide y mucho menos obligar a lo que la ley no prevé.

De su lado, ciudadanos consultados por Noticias SIN, dicen que el gobierno debió tomar la decisión hace mucho, ya que es la única forma con la que se puede completar el proceso de vacunación en el país.

Este sábado, un día después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara las medidas, decenas acuden a vacunarse.

Salud Pùblica Advierte que en caso de falsificación de la tarjeta de vacunación, la persona responsable podrá ser procesada legalmente, en tanto ciudadanos piden al gobierno no ser tan drásticos con las medidas.