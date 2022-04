Actualmente la emisión de un acta inextensa de nacimiento, matrimonio o defunción tiene un costo de 500 pesos, mientras que extracto de acta cuesta 400 pesos.

SANTO DOMINGO.- La eliminación a nivel nacional del procedimiento de legalización de actas civiles emitidas por la Junta Central, que ya había funcionado como piloto en algunas demarcaciones desde el pasado año, fue aplaudida por ciudadanos que acudieron este miércoles en busca del documento.

No disponer del tiempo que les tomaba hacer dos filas para obtener un acta legalizada así como el no tener que trasladarse a oficinas específicas para solicitar el servicio, son algunos de los beneficios de la medida, por los que ciudadanos valoraron que ya no sea necesaria la legalización de las actas civiles.

Abogados consultados, también saludaron la iniciativa que fue puesta en marcha en abril del pasado año, por entender que la población será la más beneficiada con la medida.

Pese a que la Junta Central Electoral recordó a la ciudadanía que ya no es necesario la legalización de las actas civiles, los llamados buscones continúan abordando a quienes se presentan a la oficialía de la Feria para solicitar algún tipo de documento.

Actualmente la emisión de un acta inextensa de nacimiento, matrimonio o defunción tiene un costo de 500 pesos, mientras que extracto de acta cuesta 400 pesos.

De necesitar cualquiera de estas actas, el ciudadano puede acudir a la oficialía más cercana.