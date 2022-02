El uso de la mascarilla no es obligatoria para entrar a centros comerciales.

SANTO DOMINGO.- Aunque el uso de la mascarilla es opcional para entrar a espacios públicos y privados, residentes del Gran Santo Domingo continúan utilizando el artículo para cuidarse al entrar a establecimientos comerciales, como supermercados, pero también al utilizar el transporte colectivo.

Muchos residentes de la capital acogen la recomendación que hace Salud Pública en la resolución 008-2022. Para Jonathan Estévez cuidarse del covid no tiene que ser por una exigencia del gobierno, sino un asunto de voluntad individual. Por eso al acudir esta mañana al supermercado a comprar lo que hacía falta en su despensa, explicó que mientras se estén notificando casos del virus, continuará utilizando la mascarilla.

Uno que tiene la misma a percepción es el señor Joaquín Pérez, quien acudió al mismo supermercado y al olvidar la mascarilla, volvió a su vehículo por ella para cuidarse mientras realiza sus compras.

Sin embargo, otros como estos jóvenes que prefieron no dar sus nombres ante las cámaras, indicaron que luego de que el presidente Abinader anunciará que ya no será obligatorio usar mascarilla, el objeto no sera más parte de sus vidas.

Mientras que el joven Héctor Gutiérrez indicó que solo utilizará el artículo si siente síntomas gripales que pueden ser similares a los del covid.

En la nueva resolución de Salud Pública el uso de la mascarilla ya no es obligatorio, sino una recomendación para evitar contagios, sobre personas con debilidades. Asimismo, mantiene declarado el covid como endémico en el territorio nacional.

En la resolución, Salud Pública recomienda también a la población continuar acudiendo a los centros de vacunación para completar el esquema de inmunización con tres dosis.