En tanto ya son ocho las mutaciones de coronavirus que afectan el territorio nacional, el denominado teteo ocurrido este fin de semana y la eliminación del toque de queda que evalúan las autoridades, amenazan con generar un nuevo rebrote, advierte el Colegio Médico.

SANTO DOMINGO.- Se espera que sea este martes cuando el Ministerio de Salud de a conocer los detalles del funcionamiento del Laboratorio Nacional doctor Defilló dónde en los próximos días se podrán identificar las variantes de COVID-19 que circulen en el país.

Mientras el Gobierno flexibilizó el toque de queda por el comportamiento de la pandemia, los videos que circulan en redes sociales muestran como ciudadanos aprovecharon la desescalada de este fin de semana para salir a las calles sin cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

"¿Lo del teteo es sorpresa? eso no es sorpresa, nosotros sabíamos que eso iba a suceder. Aquí lo que hay es un desmonte de todo, aquí la gente está haciendo lo que sea usted no ve que un policía le pasa por el lado a una gente sin mascarilla y no pasa nada", manifestó Waldo Ariel Suero.

El presidente del Colegio Médico pronostica que dentro de tres o cuatro semanas se podría producir una cuarta ola del coronavirus.

Pese al esfuerzo de las autoridades por lograr vacunar a la población meta proyectada y alcanzar la inmunidad colectiva, en los centros de vacunación sigue baja la asistencia de ciudadanos y aún faltan 2.4 millones de adultos que no han recibido la primera dosis.

En los últimos operativos ha disminuido un poco la presencia de las personas pero por lo menos se mantiene, hoy tenemos aproximadamente unos 18 puestos abiertos.

Sobre el anuncio de que ya el Laboratorio Nacional doctor Defillo, podrá identificar la circulación de variantes de COVID-19, se espera que este martes cuando presenten los equipos y se ofrezcan detalles del proceso, según las autoridades.

De su lado, el gobierno aún no ha dado a conocer el protocolo que deberán seguir la provincias que como la Altagracia hayan vacunado al 70 ciento de su población

Como parte del plan de desescalada del toque de queda que se flexibilizó hasta las 11 de la noche todos los días, el Gobierno continúa evaluando la eliminación de esta medida de restricción por demarcación.