Senén Caba reveló que hay médicos que tienen que prestar sus códigos para que otros colegas puedan cobrar de las ARS.

SANTO DOMINGO.-Debido a que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no le entregan a los médicos el código de seguridad social establecido por la Ley, cerca de 32 mil doctores no están habilitados para atender pacientes asegurados, por lo que no pueden recibir ganancias por las consultas.

Así lo denunció el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, durante la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN al calificar como “expresión de arrogancia descomunal” las acciones de las ARS.

"Ellos siguen aplicando un dispositivo a todas luces fraudulento, ellos le llaman glosas, que significa que las ARS se agencian cientos de millones de pesos negándose a pagar al prestador lo que se ganó honestamente por concepto de un servicio prestado", agregó el titular del CMD.

Si el médico no recibe el código de contratación no es­tá acreditado para atender y facturar los servicios a los afi­liados. Actualmente, de 43 mil doctores registrados solo 9 mil o 11 mil pueden cobrar.

Ante esta situación, Senén Caba reveló que hay médicos, que bajo su propia responsabilidad, prestan sus códigos para que otros colegas puedan cobrar de las ARS; “eso es una manera de ser solidario con el otro”.

De acuerdo al presiden­te del CMD las acciones de las aseguradoras violan la leyes 42-01 de Salud, 87-01 de Se­guridad Social y 68-03 que crea el Colegio Médico Dominicano, las cuales establecen el otorgamien­to de códigos de contratos a los profesionales de la medicina dominicana para atender pacien­tes afiliados.

El galeno recordó que el pasado año, en la gestión del doctor Waldo Ariel Suero, el Gobierno, CMD y las ARS firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometían a aceptar que los médicos se incorporaran a diferentes consultas y que iban a otorgar códigos para que ellos ejercieran, "pero no ha ocurrido así".

Requisitos para obtener un código de la ARS

Entre los requerimientos estableci­dos por el sistema de Salud para que un médico pueda recibir un código o contratación como prestador de servicios está poseer un Exequatur habilitado por el Mi­nisterio de Salud Pública.

Asimismo, ha­ber completado su solicitud a la ARS y que no esté bajo el código sombrilla de la clíni­ca donde labora, entre otras condiciones.