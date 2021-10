Sobre los honorarios y tarifas de las ARS, que es el tema más “acuciante” para el Colegio Médico, Ariel Suero dijo que el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, continúan “en el aire”.

SANTO DOMINGO.-A pesar de que el Colegio Médico Dominicano ha avanzando en algunos puntos de sus demandas reivindicativas con las autoridades, el gremio ratifica huelga nacional este miércoles y jueves en hospitales públicos y clínicas privadas.

La ratificación del paro de labores se llevarán acabo pese a que el propio presidente del gremio informó que en cuanto a los médicos COVID cancelados, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que serán repuestos a partir de este lunes.

Sobre las supuestas intenciones de Ministerio de Administración Pública y del Servicio Nacional de Salud de suspender los beneficios que por productiva tienen algunos médicos, el doctor Waldo Ariel Suero explicó que el miércoles conversará con las autoridades para hablar sobre el tema.

“Conversamos con Mario Lama y pasado mañana miércoles hay conversaciones al respecto”

Sobre los honorarios y tarifas de las ARS, que es el tema más “acuciante” para el Colegio Médico, Ariel Suero dijo que el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, continúan “en el aire”.

“No ha conversado con nosotros, no nos ha llamado, hasta la fecha nos ha dado la espalda, no ha mostrado la más mínima preocupación, a pesar de que nosotros hace más de un mes aceptamos su propuesta, entonces, si usted pone a uno a aceptar una propuesta no entendemos porque no firmamos ese acuerdo, porqué hay que exponer a la población a una huelga sin precedentes”

Y es que gremialista recordó que más de 11 millones de dominicanos se quedarán sin servicios de salud por 48 horas.

“Yo creo que el ministro de Trabajo está jugando con esto”

Por último dijo que el Ministro de Salud debe evitar que se produzca el paro llamando a las partes a firmar el acuerdo ya establecido de un 20 por ciento de aumento a los procedimientos y un 30 a los internamientos.

Durante la huelga médica sólo serán atendidos los pacientes en estado crítico y las emergencias.