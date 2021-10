El presidente del gremio médico dijo que el aumento de los contagios del virus en momentos en que avanza el Plan Nacional de Vacunación se debe a la flexibilización de las medidas de restricción

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano se volvió a mostrar en desacuerdo con que se obligue a la población a presentar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19 a partir del próximo lunes 18.

“Estamos totalmente de acuerdo con que se vacunen las personas y totalmente de acuerdo con que todo dominicano debe colaborar con que se vacune, incluso hemos dicho que deben vacunar a los niños por encima de 5 años de edad, este es un tema pendiente, pero de ahí ha obligarlos y meterle traba que no pueden ir a un lugar, que no pueden ingresar a tal sitio, no estamos de acuerdo” dijo.

El doctor, Waldo Ariel Suero entiende que la medida vulnera los derechos de los ciudadanos.

“No se le debe exigir a nadie ni a los turistas ni a los de aquí, a ninguno, lo que hay es que estimular la vacunación, en estos días ha aumentado el número de vacunados pero es producto de esa medida, eso lo entendemos, pero no debe de ser una obligación” expresó el galeno.

Por último el presidente del gremio médico dijo que el aumento de los contagios del virus en momentos en que avanza el Plan Nacional de Vacunación se debe a la flexibilización de las medidas de restricción, al regreso a las clases presenciales y al poco uso de las mascarillas por parte de la población.