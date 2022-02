Criticó además que la falta de voluntad de las autoridades de la Procuraduría General de la República, retrase las políticas carcelarias.

Santo Domingo.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, consideró este martes que lo sucedido en la cárcel La Victoria, la cual fue intervenida por militares en busca de ilícitos, no resuelve el verdadero problema que se vive en los centros penitenciarios del país.

Al ser entrevistado en el programa El Despertador, Mercedes calificó de vergonzosa la situación, y manifestó que aunque la presencia de militares en ese recinto fue un mal necesario, no da respuesta a las múltiples situaciones que se viven en ese centro carcelario.

“Constituye una vergüenza, porque no se ha podido resolver los problemas que hay en ese penal. ..Al contrario lo va agravar… No hay garantías de que lo sucedido ayer no se vuelva a repetir, nada garantiza que no se vuelva entrar droga, animales, armas, etc.”, expresó.

Consideró que lo primero que deben hacer las autoridades para iniciar con la transformación del sistema, es retirar a los policías de la seguridad de los recintos, ya que son lo que propulsan la corrupción a lo interno de los penales.

“Lo que sucede es que ven las cárceles como fuente de enriquecimiento ilícito...Se debe sacar a los policías como seguridad de las cárceles para que la seguridad no quede en sus manos”, sostuvo.

Criticó además que la falta de voluntad de las autoridades de la Procuraduría General de la República, retrase las políticas carcelarias que se ha trazado este gobierno de dignificar y garantizar la rehabilitación de los internos.