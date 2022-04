"Hay dos hipótesis en la investigación que estamos haciendo, una que dicen las autoridades, y la otra lo que dicen los familiares y la comunidad".

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que iniciaron la investigación para saber en que circunstancias murió el joven José Gregorio Custodio, mientras estaba preso por violencia de género en cárcel de la provincia de San José de Ocoa.

Asimismo dijo que están a la espera de la autopsia que deberá decir los resultados, debido a que hay dos versiones, la primera es que la mayoría de la población denuncia una posible brutalidad policial "como ha ocurrido y como ya nos tienen acostumbrado, y la otra es que supuestamente él estaba afectado de un problema de salud y como consecuencia de esa afectación se produjo el deceso", dijo Mercedes en la entrevista central de El Despertador.

"En principio resultó que el joven se presentó a un centro médico de Ocoa, antes del arresto, y allí no se le prestó su servicio, él un poco incomodo al no recibir las atenciones parece tuvo un conflicto con los propietarios de la clínica porque no recibió las atenciones médicas en principio, entonces detenido por la policía sobre la base de una denuncia por violencia de género entonces fue detenido", sostuvo.

Comunicó que personalmente estaba en Baní y se reunió con el Ministerio Público que es colaborador de los derechos humanos, y que después visitó al general, y el próximo viernes harán la visita de campo.

"Hay dos hipótesis en la investigación que estamos haciendo, una que dicen las autoridades, y la otra lo que dicen los familiares y la comunidad, y sobretodo en los pueblos y barrios todo se sabe de una vez".