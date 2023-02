Dijo que el impacto de la consulta ambulatoria cuando se hacen lineales es muy fuerte y que según la cuenta de cuidado de la salud, los fondos eran insuficientes.

SANTO DOMINGO.- Tras el rechazo del Colegio Médico Dominicano a la resolución 563-01, el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Edward Guzmán, manifestó hoy que aunque tratan de buscar una solución, no pueden hacer más incremento, porque el fondo que tienen es de 6 mil millones de pesos.

"Todo el paquete global de solicitudes que hace el Colegio Médico, Andeclip, Anacedi, entre otros, tenían un costo de casi 22 mil millones de pesos al año, y la cuenta de cuidado de la salud que es donde se nutre el Seguro Familiar de Salud para hacer estas mejoras tiene solamente un fondo acumulado de 6 mil millones de pesos", manifestó Guzmán en la entrevista central de El Despertador.

Al ser cuestionado que uno de los reclamos que han mantenido permanentemente el CMD es el aumento de los honorarios de las consultas ambulatorias y la resolución no las incluyó, dijo que cuando se hacen lineales es muy fuerte y según la cuenta de cuidado de la salud, los fondos eran insuficientes, "pero eso no quiere decir que no se están atendiendo esos temas".

Expuso que el impacto de la consulta ambulatoria, que es uno de los reclamos que han mantenido permanentemente el CMD, cuando se hacen lineales es muy fuerte, y según la cuenta de cuidado de la salud, los fondos eran insuficientes, pero eso no quiere decir que no se están atendiendo esos temas.

Dijo que aunque entendían justos los reclamos de cada uno de los sectores se tenía que llegar a un consenso, que se realizaron 15 reuniones en la que se invitaron a los actores donde se explicó cómo se toma las decisiones, y que a raíz de esas cantidades de reuniones sale la propuesta final donde en la comisión lo que trata es de buscar la viabilidad de atender a todos los sectores y de todas las demandas.

Al ser cuestionado si le consultaron a los médicos esos porcentajes, dijo que si, "totalmente, primero la comisión decide hacerle una propuesta en base a la posibilidad de la cuenta de cuidado de la salud, el Colegio Médico hace una contrapropuesta, luego se reúnen dos veces más para explicar primero cuál era la propuesta de la comisión y para explicar el porqué y cuándo se iban a revisar cada una de las demandas del Colegio Médico".

Sostuvo que la propuesta y contrapropuesta consistió en hacerle un aumento de un 20 por ciento en los procedimientos médicos, recodando que en el 2021 ya se le había hecho un aumento de un 20 por ciento en honorarios médicos, " o sea que con este 20 por ciento estaríamos hablando no de un 40 sino de un 44 por ciento en aumento en un periodos menos de 16 meses, algo que nunca en los 15 años que tiene el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo".

"Si se le había realizado un aumento de la consulta ambulatorio en el 2019 donde pasaron de 300 a 500 pesos, pero en base a los procedimientos de honorarios nunca se le había hecho un aumento y en un periodo de 16 meses y se le contempló un aumento de 44 por ciento, ellos hicieron las solicitud de las interconsultas de llevarlo a 1,040 a 1,500 y se le otorgó ese aumento que representa casi un 50 por ciento, pero en ese mismo reglón se le aumento también un 30 por ciento, o sea estaríamos hablando de un 80 por ciento en un periodo de 16 meses".

Agregó que cuando se hizo la propuesta la primera vez ellos efectivamente hicieron la contrapropuesta de un 60 por ciento, luego que que la hacen hubieron dos reuniones más, donde la disponibilidad de la cuenta lo que permitía era eso, y se le explico, y la respuesta de ellos fue que no

"Y el día que se hizo la reunión una parte de la comisión especial que se había designado, llamamos al presidente del Colegio Médico y se le explicó que si estaba dispuesto a firmar y aceptar el aumento, porque ya el consejo tenia que tomar la decisión de sacar el informe final dijo que no estaban de acuerdo".

Expresó que es importante destacar que no hay una guerra entre del CMD, el gobierno y el CNSS, que lo que están tratando es de concluir soluciones "pero tenemos que tener la participación de todos incluyendo la de CMD, porque sin las Sociedades Médicas especializadas, el comité no se puede reunir, no podemos llegar a un consenso".

Al ser cuestionado mientras ustedes no llegan a un acuerdo hay una parte de la población que está desafilada, que el Consejo no tiene la facultad de poder sancionar a los médicos que incumplan ese contrato con las aseguradoras y que también si el Consejo tiene la facultad de que algunas reivindicaciones de los pacientes sea también complacida, como es el tema de la cobertura de medicamentos que son 8,000 pesos.

Respondió que tenemos el regulador del sistema en ese sentido que es que es la SILSARIL que en su momento tendrá la potestad sancionatorio ante esos casos de negación de cobertura hacia la población y que hay dos reclamos fundamentales que tiene que ver tanto con la cobertura de medicamento ambulatorio como la cobertura en ampliación del catálogo de salud, y los dos se están atendiendo.

Explicó que todos tenemos garantizado los 8,000 pesos en medicamentos, pero no todos lo consumimos, no se acumulan, y si todos los utilizáramos de medicamentos probablemente el sistema colapsara, porque recuerden que el techo de recaudes es finito, no es una caja abierta infinita.