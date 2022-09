Agregó que basándose en los índices inflacionarios pueden pedir una revisión adelantada porque la misma ley lo establece.

SANTO DOMINGO.-La Confederación Nacional de Unidad Sindical propone dos aumentos de salarios, uno este año y otro en 2023.

Pepe Abreu entrevistado en El Despertador dijo, que hablan de un 25 por ciento de aumento salarial, y que en marguen de negociación, por lo menos proponen llegar a un 20.

"A raíz de la voluntariedad nos vamos por un 25, como ellos hablaron de un 10% en base a la inflación acumulada, pues nosotros hablamos de un 25 en margen de negociación, para por lo menos llegar a un 20 por ciento", manifestó.

"Tenemos la posibilidad de que a la luz de la inflación pedir un adelanto de la discusión del 2023, entonces esa sería el paso de la que nosotros daríamos si va una salida en esa conversación directa que el ministro está insistiendo en que se haga".

Agregó que basándose en los índices inflacionarios pueden pedir una revisión adelantada porque la misma ley establece que si ocurriera un fenómeno que escapara a la voluntad de la parte,una de ella después que la tarifa tiene un año o más de un año, tiene derecho a pedir una revisión.

Al ser cuestionado que si esta sugerencia de voluntariedad, pudo ser un caramelo envenenado, para que en el año 2023 cuando toca el aumento obligatorio no incurrir en este, dijo que desde su visión piensa que no, que como República Dominicana recuperar el poder de compra de salario real tiene un atraso de 20 años, "lo que convendría es que si este encuentro voluntario no se logra, entonces hay que irse por adelanto de la tarifa, y conseguir un aumento este año, entonces en el 2023 otro aumento, si hacemos esto de manera anual".