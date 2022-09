Dijo que investigan el caso de una segunda muerte por el paso de Fiona, de una persona que supuestamente le cayó un poste de luz.

SANTO DOMINGO.- El Sub Director del Centro de Operaciones de Emergencias, José Luis Germán, dijo que el centro del huracán Fiona hoy en día es categoría 3, y que la incidencia del fenómeno natural provocará para las próximas 24 a 36 horas aguaceros que podrían causar inundaciones, por lo que recomendó no bajar la guardia "porque el peligro no ha terminado".

Dijo que mantienen las alerta roja a San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Espaillat, Samaná, Hato Mayor y El Seibo permanecen en alerta roja.

En tanto, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago y Sánchez Ramírez en alerta amarilla.

Mientras que las restantes que están en verde son San Juan, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Pedernales, Bahoruco, Dajabón, Barahona, Peravia y Azua.

-El centro del huracán Fiona, categoría 3 se ubica cerca de la latitud 21.5 norte y longitud 71.0 oeste, a unos 30 km al sureste de Grand Turk island. Los vientos máximos son de 185 kph con ráfagas superiores. Los vientos huracanados se extienden a unos 45 km. fuera de su centro y los de tormenta a unos 240 km. Fiona se mueve hacia el nor/noroeste a unos 17 kph y su centro continuará alejándose del país.