El encuentro está pautado para las 7:00 de la noche de este jueves y desde ya se espera que las conclusiones sean favorables para las partes

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico junto a una comisión conformada por varios galenos del gremio así como de la Asociación de Dueños de Clínicas y Hospitales Privados, (ANDECLIP), comunitarios de la zona del hospital Padre Billini asistirá esta tarde a un encuentro convocado por la vicepresidente de la República Raquel Peña en su calidad de jefa del Gabinete de Salud.

En dicha reunión se discutirá una contrapropuesta preparada por las autoridades de Salud del país como forma de llegar a un consenso acerca de las demandas del gremio médico y de los representantes de ANDECLIP.

El encuentro está pautado para las 7:00 de la noche de este jueves y desde ya se espera que las conclusiones sean favorables para las partes, toda vez que el CMD ha expresado desde el inicio que “nunca ha estado cerrado al diálogo” según las propias palabras del presidente del CMD, Dr. Senén Caba.

Caba expresó que “siempre y cuando se trate de buscarle salida a los acuciantes problemas sanitarios que afectan a nuestros médicos y sobre todo la salud de nuestra población estaremos dispuestos a concertar”.

Este jueves al mediodía el Colegio Médico Dominicano, a través de su Junta Directiva Nacional, dio a las autoridades de salud un compás de espera, a los fines de que los reclamos de los médicos sean atendidos.

Al efecto el Dr. Senén Caba había expresado: “La salud no puede ser privatizada por el gran sector financiero; los hospitales como el Luis Eduardo Aybar y Padre Billini no pueden ser administrados por patronatos, que responden al sector financiero. Los servicios de atención primaria no pueden caer en la privatización de la salud”.

A la reunión se espera que asistan todos los directivos del sector Salud oficial.