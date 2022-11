La reunión entre las autoridades de salud, el Colegio Médico y las ARS está pautada para este miércoles a las 11 de la mañana en el Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Por Carolina Oleaga

SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano y Sociedades Médicas Especializadas ratificaron el llamado a paro con preservación de las emergencias y los cuidados críticos, para todas las ARS del país durante los días jueves 17 y viernes 18 noviembre del 2022.

El CMD expresó que el paro también será extendido a la zona Este del país. Al hacer el anuncio, presidente del gremio, Senén Caba, llamó al gobierno a asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones al conflicto que enfrenta a las aseguradoras de salud y a médicos de centros privados.

En una rueda de prensa, agregó que hasta el momento no han recibido una respuesta y ni propuesta de las ARS a su plan de lucha "que no sea una labor de zapa, de socavar la integridad de este gremio centenario, cosa que no van a lograr".

"El CMD sigue firme y continuaremos escalando el nivel de la lucha hasta ver nuestras demandas cristalizadas", afirmó Senén Caba.

Las reacciones no se hicieron esperar por algunos de los afiliados que asistieron este martes a las clínicas privadas en busca de servicios. El Ministro de Salud informó que para este miércoles que el CMD y las ARS están convocados a una reunión a los fines de darle fin al conflicto.

