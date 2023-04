Varios de los comerciantes dijeron que la situación les está generando pérdidas económicas, ya que no pueden cumplir con los pedidos por la falta de sus motores.

SANTO DOMINGO.- El robo de motores a los deliverys mantiene atemorizados a colmaderos y jóvenes que llevan productos a domicilio, quienes aseguran que los antisociales no los dejan trabajar con tranquilidad en el sector Mata Hambre en el Distrito Nacional.

Varios de los comerciantes dijeron que la situación les está generando pérdidas económicas, ya que no pueden cumplir con los pedidos por la falta de sus motores.

“Esta es la segunda que me roban en un plazo de 10 meses, también a mis compañeros de aquí abajo le robaron”, apuntó Carlos Guzmán, quien es colmadero en el sector.

La misma situación narró Rafael Leónidas, también colmadero de la zona “nos tienen vuelto locos robando, no se puede dejar el motor solo, a mí me robaron dos…Como 10 o 12 motores se han robado”.

Algunos jóvenes que se dedican a trabajar como delivery, afirmaron que están preocupados y este es el caso de José Mateo quien dice sentir miedo cuando sale a llevar un pedido.

“Yo tengo temor que me maten o que me quiten el motor y me den una puñalá, eso nos tiene a nosotros atemorizados”.

En tanto, otros comerciantes resaltaron que los actos delincuenciales también se escenifican en los hogares y en las calles.

Noticias SIN recorrió varios negocios del sector Mata Hambre en el Distrito Nacional, allí los afectados suministraron varios videos de cámaras de seguridad donde se observa como supuestamente son robados los motores.

Ante el aumento de los robos y asaltos, tanto comunitarios como comerciantes piden a las autoridades diseñar un plan que devuelva la paz a ese sector.