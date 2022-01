“No queremos que las autoridades, en la comodidad de sus aires acondicionados, tengan que pasar una tragedia para que nos hagan caso”, José Luis Rodríguez.

Por Ana Paula González

SANTO DOMINGO.- Las abejas son un pilar para la vida de la flora pero una colmena en Cristo Rey se ha convertido en controversia para moradores de la zona en las cercanías del parque Divino Niño, quienes dicen esto pone en peligro a la comunidad mientras que el Ministerio de Medio Ambiente afirma no se puede talar el árbol, donde estas tienen su morada.

Hace menos de 1 mes representantes del ministerio de Medio Ambiente visitaron el parque Divino Niño en el sector Cristo Rey con el fin de podar una parte de uno de los árboles en el que está ubicada una colmena de abejas, pero no es el único que tienen como morada.

Haciéndole un llamado a las autoridades residentes dicen desean quitar este otro árbol para proteger sus vidas, ya que aseguran este parque es muy visitado por niños y familias y dicen temer por su bienestar.

“No queremos que las autoridades, en la comodidad de sus aires acondicionados, tengan que pasar una tragedia para que nos hagan caso”, José Luis Rodríguez.

No siendo esta la primera vez que se ocasiona este tipo de eventos anteriormente había otro árbol el cual quedó hueco luego de caer en la madrugada por esta misma razón.

En tanto parte de vecinos del lugar aseguran concuerdan con Medio Ambiente y dicen no es necesario deshacerse de esta colmena, y hacen un llamado a protegerlas enfatizando en la importancia de las abejas para la flora.

“Las abejas no le hacen daño a nadie, están bien altas…. si no van allá y las molestan ellas no van a hacer nada” Federico Vallejo.

“No es necesario cortar el árbol ni matar a las abejas, porque las abejas son algo importante para la vida humana”, Rafael López.

Además agregaron deben darle más asistencia a este parque que representa estadías por parte de familias ya que tanto los árboles como lo sanitario está debilitado en todo sentido.

Residentes afirman ya las autoridades pertinentes se han presentado en el lugar para evaluar el caso pero aseguran se encuentra ubicado a una altura que no le hace daño a nadie.