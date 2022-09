Al ser cuestionado que si en las gestiones anteriores se pagaban sobornos, dijo que el país sabe que no se pagaba solo el 10 por ciento, que se pagaba el 30, 40 y 50 por ciento, que eran negocios lo que había con los incumbentes anteriores.

SANTO DOMINGO.- Al manifestar que los procesos de licitación son "totalmente transparente, no como se hacía antes", el director de Comedores Económicos dijo que han tenido suplidores que se han acercado a ellos, ofertando dinero, tratando de sobornar con hasta un 10 o 20 por ciento para salir ganadores.

"Por eso hemos tenidos algunos ruidos de algunos suplidores que eran parte de aquel cartel, que cuando no son favorecidos te salen hacer denuncias infundadas, porque no les favorece, cuando les favorece se quedan callados y se ponen un zipper en la boca", expresó Edgar Augusto Féliz entrevistado en El Despertador.

Al ser cuestionado que si en las gestiones anteriores se pagaban sobornos, dijo que el país sabe que no se pagaba solo el 10 por ciento, que se pagaba el 30, 40 y 50 por ciento, que eran negocios lo que había con los incumbentes anteriores de todas las instituciones y los suplidores que participaban y que corrompían las autoridades.

Se le preguntó sobre qué exactamente le han dicho para tratar de sobornalo, y respondió "propuesta indecorosa, de ofrecerte un 10 o 20 por ciento, que ellos lo saben que si, y cuando no los complace y no le favorece quieren hablar en los medios que se prestan hacerle el juego a ellos, sobornando a veces a seudocomunicadores para que ataquen la gestión cuando no son favorecidos, porque no han podido lograr sus pretensiones de doblegarnos a que le recibamos dinero".

"Ahora usted le suple a los comedores, usted presenta su factura y usted cobra a los 18 días, usted no dura hasta 6 meses esperando que le hagan una propuesta indecorosa para procesarle su expediente, eso se acabo en esta gestión".

Aunque recalcó que esos mismos suplidores que le han ofertado dinero, aun pueden participar en el proceso y pueden calificar conforme al pliego de condiciones.

"Antes se adjudicaban a 10 a 8 empresas y participaban 40, ahora te participan hasta 500 suplidores y te le adjudicamos a 200 a 250 a 300 oferentes".

Al ser cuestionado que que pasó con los ochos suplidores que se beneficiaban siempre, dijo que algunos dejaron de participar, otros participan, "si califican ganan y sino califican no ganan".