Esta es una herramienta con la que se procura enfrentar con mayor efectividad la corrupción y el crimen organizado que de acuerdo algunos senadores y diputados el narcotráfico ha penetrado a los partidos políticos.

SANTO DOMINGO.- La Comisión Bicameral Extinción de Dominio continuó este miércoles con el estudio del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.

Aunque todos coinciden en haya una normativa que permita el decomiso de los bienes injustificados, los parlamentarios tienen puntos de vista diferentes sobre la pieza legislativa.

Algunos legisladores, como es el caso del senador del Partido de la Liberación Dominicana Yván Lorenzo, favoreció la aprobación del proyecto ya que juicio contribuirá a enfrentar la corrupción y el crimen organizado, aunque tiene algunas interrogantes sobre la aplicación de la pieza legislativa.

“Las leyes no son retroactivas y hay una tesis que ellos no le llaman retroactividad sino temporalidad, son dos tesis y esa es la gran discusión, nosotros creemos que eso choca con la constitución, Serbio Tulio está planteando que no sea sin límite de tiempo, sino que sea a partir de la constitución del año 2010”, ha dicho Lorenzo.

“Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sen­tencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídi­cas, nacionales o extranje­ras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patri­monio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustan­cias psicotrópicas o relati­vas a la delincuencia trans­nacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales”, establece la figura de extinción de dominio que se introdujo en la Constitución de 2010 en el contexto del artículo 51.