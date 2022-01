Dijo que solo le pide a la sociedad dominicana que "por favor" tengan fe "con nosotros".

SANTO DOMINGO.- "Yo les prometo que me voy a dejar la piel y voy a luchar para que el sueño de todos los dominicanos de tener una policía que sea no solamente una vertebradura social, sino la garante en toda República Dominicana, de los derechos civiles y humanos y del acceso a la justicia sea posible, expresó este viernes José (Pepe) Vila Del Castillo quien fue juramentado como Comisionado Ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

Dijo que solo le pide a la sociedad dominicana que "por favor" tengan fe con nosotros, "soy una persona muy discreta, no salgo practicamente en los medios, no me gusta, yo vine a trabajar, no tengo Twitter, Facebook ni Instagram, yo estoy aquí para trabajar".

Vila del Castillo expresó que promete, que pronto en República Dominicana se verán cambios.

SU PERFIL

Vila del Castillo estuvo hasta hace poco como Representante Regional y Asesor Regional Senior de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por cuyo trabajo recibió dos condecoraciones diferentes otorgadas por Venezuela y México - Orden "Dr. César Naranjo Ostty" y la Orden del Águila Azteca- que avalan, entre otros reconocimientos, su larga carrera profesional.

Durante su ejercicio profesional ha laborado en coordinación con diferentes socios del sector privado, agencias de la ONU (como ONUSIDA, PNUD, UNICEF, OMS, BM), organizaciones internacionales como OEA, Unión Africana, UE, ILANUD o Fondo Mundial sobre TB/ VIH y Malaria y los principales donantes (España, Reino Unido, Alemania, Japón y EE. UU.).

Además, logró importantes apoyos e implementar iniciativas que marcaron una diferencia real en cada región, como Representante Regional de UNODC consolidó a las Oficinas Regionales de México y África del este como dos de las más relevantes de la UNODC, incluido el diseño y creación del primer programa de la UNODC sobre prevención del delito, realizado en México, y apoyado por el sector privado desde 2006 hasta ahora.

También, el Nuevo Programa Regional de África del Este, 2015-2021, respaldado por los 13 países de AE, incluido Eritrea (por primera vez en la historia de UNODC), y coordinando la implementación de la Reforma policial en Kenia.

Como Representante Regional para Centroamérica, Pepe Vila amplió la presencia geográfica de la Oficina a siete países de la región.

Asimismo, estableció el primer programa de lucha contra la corrupción en Honduras y El Salvador, y su estrategia nacional de seguridad, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades policiales y de justicia, al igual que trabajó en Panamá, Nicaragua y Guatemala, todo el Caribe, Colombia y Ecuador.