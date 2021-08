El diputado dijo que el 6 de noviembre la Dirección de Ganadería decomisó en el barrio chino productos cárnicos procedentes del país asiático

SANTO DOMINGO.- Aunque de manera oficial no se ha dado respuesta a la pregunta de cómo llegó hasta el país la peste porcina africana que obligará a sacrificar cerdos en al menos 11 provincias, el diputado Rafael Abel señaló hoy al barrio chino como el lugar donde habría iniciado todo.

Aunque sin asegurarlo al 100%, ante la pregunta de cómo cree que llegó la enfermedad al país, el diputado por Montecristi dijo que el 6 de noviembre la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura decomisó en el barrio chino productos cárnicos procedentes del país asiático.

Continuó diciendo que el día 10 de ese mes él denuncio en la Cámara de Diputados que no se explicaba cómo si en china había un brote de fiebre porcina desde 2018 permitía que entrara esa carne al país “ya que en eso ponía en riesgo enorme a todo el ganado porcino del país”.

“Yo no digo que vino por China. Se decomisaron productos cárnicos de China el 6 de noviembre de 2020, eso abre una posibilidad”, aclaró.

Dijo que el decomiso se hizo por denuncias de que habían entrado esos productos, pero no dijo si se trató de contrabando.

“La Dirección de Aduanas tenía que tener más energía y más atención a los furgones que venían de China y que podrían traer productos cárnicos”.

Negó que los primeros casos se hayan dado en Montecristi y Dajabón.

“Esos no fueron los primeros casos. Los primeros casos que se hicieron virales fueron el caso de Montecristi porque una persona desesperada ante la ausencia de Ganadería, de reclamar los técnicos y los técnicos no llegar a la granja casera de alrededor de 300 cerdos, se le murieron todos y lo subió a las redes porque se fue a la quiebra. Pero ya había noticias de que inclusive, aunque no lo había dicho Ganadería ni el Ministerio de Agricultura, en Moca se están muriendo cerdos, hace mucho tiempo”, expuso.