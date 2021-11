Tras residir desde hace 56 años en la calle 11 del barrio Los Guandules, Carmen Penson, recibió con alegría la noticia de que su vivienda no sólo será pintada, sino que también será reconstruida y amueblada.

SANTO DOMINGO.- Como un alivio para sus bolsillos calificaron residentes de sectores populares, la puesta en marcha del programa implementado por el gobierno "Pinta tu barrio", con el que esperan embellecer sus entornos en vísperas de las festividades navideñas. Algunos moradores insistieron en que hay otras iniciativas que se deben ejecutar en procura de ayudar a las familias más vulnerables.

Tras residir desde hace 56 años en la calle 11 del barrio Los Guandules, Carmen Penson, recibió con alegría la noticia de que su vivienda no sólo será pintada, sino que también será reconstruida y amueblada.

“Aquí caía un chorro de agua que era lloviendo dentro más que afuera… Me siento muy bien de que porque nunca había visto esto de que un presidente allá venido a pintar las casas, todo el mundo en el barrio se siente muy feliz por esto”, dijo Carmen Penson.

Algunos vecinos de Penson expresaron satisfacción de haber elegido el color de la pintura que querían para su casa, pero insistieron en que el gobierno debe reparar otras viviendas del sector.

“Me encuentro bien la obra que él está haciendo embellecido el sector, y su cara media sucia y él se la pintó, y me gustaría también arreglaran las casas que están en mal estado, como la mía aquí que tu la ve de block de frente pero detrás no sirve, llueve dentro y escapa afuera”, expresó Raisa Castillo.

“Eso es lo que necesitamos que sigan ayudando, que sigan poniendo el barrio bonito… Está bien que necesitan tener su techo bien pero también necesitan, su alimento y cosas que hay mucho que lo necesitan por aquí, que hay mucho que son padres de familia y con ese sueldo que ganan no les da”, indicó Santos de la Cruz.

De igual forma, otros moradores resaltaron los beneficios del programa Pinta tu barrio y consideraron que debe extenderse a otros barrios.

En la jornada de pintura desarrollada en Los Guandules colaboraron algunos residentes del sector.

El gobierno anunció que el Programa Pinta tu Barrio beneficiará a más de cien mil familias en todo el país.