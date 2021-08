Los miembros del partido morado hablaron antes de iniciar la primera asamblea general cooperativista de los dirigentes del PLD.

SANTO DOMINGO.- Como una gestión que "no ha sabido gobernar sino endeudar al país", calificó este miércoles el senador del PLD, Valentín Medrano, el primer año de mandato del presidente Luis Abinader.

Por su parte, Charlie Mariotti, secretario general de esta casa política, se limitó a dar su valoración con respecto a los primeros 12 meses del actual gobierno. Mariotti, informó que será este jueves cuando el partido oficialmente emitirá sus declaraciones.

"A las 10 de la mañana oficialmente, hay que esperar que el presidente de la República hable, mañana "tomorrow por la tomorrow", dijo Charlie Mariotti, secretario general PLD.

Valentín Medrano, senador por la provincia Independencia, calificó de "muy mala" la gestión encabezada por el primer mandatario Luis Abinader.

"Muy mala, un Gobierno que desde el primer momento no ha sabido gobernar, lo único que ha sabido planificar es tomar recursos y más recursos pero las inversiones de hecho, son nulas. Un gobierno que ha pasado los 13 mil millones de dólares tomándolos prestados y que la inversión no pasa de un 15 por ciento, eso te dice a ti que no durarán mas allá del 24", pronunció Medrano.

