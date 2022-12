Los equipos fueron recibidos por la ONE el pasado 12 de julio, por lo que Contrataciones consideró que dicho contrato sería declarado nulo.

SANTO DOMINGO.- La Dirección de Contrataciones Públicas, emitió la resolución número RIC-160-2022, que establece que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) habría cometido irregularidades en la compra de tabletas para el X Censo de Población y Vivienda 2022.

Según detalla el documento, el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad, determinó que el oferente adjudicado no cumplió con uno de los requisitos deseables sin que realmente las tabletas superaran ese nivel.

Indicó que el error de la ONE consistió en no verificar de forma correcta la documentación técnica presentada por el adjudicado y someter todas las muestras presentadas para estos lotes a pruebas no contempladas en el pliego de condiciones.

Aunque la institución encargada del Censo aseguró que realizó las pruebas correspondientes al forro, la DGCP calificó de arbitrarias y carentes de objetividad las disposiciones en la entidad en el procedimiento de urgencia.

Por su parte, el director del Censo dijo que la resolución en las acciones referente a la misma no afectan los resultados del censo, ya que son procesos paralelos que no tienen que ver con la ejecución.

Unas 12 mil 760, fueron entregadas el pasado 12 de julio, por lo que Contrataciones consideró que dicho contrato sería declarado nulo, el mismo no sería pronunciado, pues el objeto de contratación ya había desplegado sus efectos y por lo que procede era aplicar sanciones.