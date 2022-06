Dijo que habría que investigar quien sacó ese documento a relucir y cuáles son sus intenciones.

SANTO DOMINGO.- Luego de que se conociera la información acerca de que el director de la Policía Nacional instruyó a los miembros de esa institución a asistir a misas y cultos (iglesias católicas y evangélicas), el monseñor Víctor Masalles estimó que la forma en que se dio a conocer el memorándum se presume que cuenta con una mala intención en contra de Eduardo Alberto Then.

Dijo que habría que investigar quien sacó ese documento a relucir y cuáles son sus intenciones, debido a que hay una mala intención y “evidentemente hay alguien que aspira a que quizás…. el jefe de la Policía no esté; a lo mejor quieren apearlo; quiere montarse otro…. o no sé; alguna razón x; hay una malicia en una buena intención que tiene el jefe de la policía en este momento”, según detalló.

En palabras de Masalles hubo malicia en la forma en que se divulgó el referido memorándum.

“Ahora quien sacó esto tiene la malicia y me parece aquí, que uno puede suponer que hay una malicia contra el jefe de la Policía y sobre todo, en el modo en cómo se saca, porque se saca primero el segundo que es un memorándum aparentemente trujillista o medio odioso, si uno lo lee rápido; pero cuando uno lee el segundo, uno entiende que es la petición del segundo y que es interno. Así que nosotros no tenemos que estar juzgando un memorándum interno a menos que lesiona los intereses de la sociedad; lo cual no lo hace”, detalló el obispo de la Diócesis de Baní.

Dijo que el domingo pasado (no ayer) fue testigo que miembros de la Policía Nacional hicieron acto de presencia en la misa que ofició ese día y que alguien les sacó fotografías.

El hecho de que les hicieron instantáneas a los agentes, según explicó, es para comunicarle al jefe de la Policía que están cumpliendo con las instrucciones.

“Si es cumpliendo con el segundo memorándum que es el control de que en las iglesias se tomen fotos de que están ahí de verdad en los lugares , de que no sea que digan que yo fui y no fui, sino una especie de control interno de la policía”, expresó.