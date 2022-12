La próxima audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 14 de este mes a las nueve de la mañana.

SANTO DOMINGO.-Al afirmar que “todo es especulación”, Geovanny Tejada, uno de los abogados de Fernando Rosa, implicado en la Operación Antipulpo, afirmó que con las experticias que depositaron hoy y los estudios hechos a la acusación del Ministerio Público contra su cliente, “si el órgano acusado tiene vergüenza debería retirarse de la acusación.

Según la defensa del ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, (Fonper), pese a que llevan varios meses en los tribunales por la supuesta red de corrupción, el Ministerio Público no ha presentado un solo elemento probatorio que vincule al ex funcionario con los hechos que le imputan.

Tejada informó que este lunes concluyeron la defensa técnica y el próximo miércoles estarán ejerciendo la defensa material.

“Lo que depositamos hoy, las experticias que depositamos y los estudios que se hicieron sobre la acusación del Ministerio Público, creo que si tiene vergüenza debería retirarse de la acusación”, dijo el jurista.

La próxima audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 14 de este mes a las nueve de la mañana.