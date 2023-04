"Pedimos a los compañeros desmentir y retirar en todas sus partes, cualquier información que se haya puesto a circular en nombre del también senador Antonio Marte", precisa Conatra.

SANTO DOMINGO.- La Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), desmintió las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre un supuesto aumento en el precio en la tarifa del pasaje en el transporte urbano y sub-urbano por el asueto de la Semana Santa.

En un comunicado, la entidad negó que el presidente de Conatra, Antonio Marte, se haya referido a temas sobre el aumento de precios de pasajes en Semana Santa.

Explicó que el líder del transporte no ha tocado ese tema en esta época, al tiempo que informó que todas sus unidades seguirán cobrando los mismos pasajes de siempre.

"Pedimos a los compañeros desmentir y retirar en todas sus partes, cualquier información que se haya puesto a circular en nombre del también senador Antonio Marte", apunta Conatra en la nota.

Aseguró que el pasaje se va a mantener sin aumento, "no es necesario aumentar si antes no lo hicimos, ahora menos. Los aumentos no pueden ser a los más desposeídos, no es posible aumentar el pasaje en este momento, no estamos de acuerdo con aumento en este momento”.