SANTO DOMINGO.- "El gran reto" que tiene el candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es conectar alta casa de estudios con las necesidades de la sociedad y escuchar los problemas que existen en cada uno de los recintos universitarios, "lo demás se deriva precisamente de esa conexión", indicó este lunes el candidato a rector de la alta casa de estudios, Jorge Asjana.

Al ser cuestionado que si solo ese es el gran reto, debido a que hay problemas que son visibles, como la falta de profesores, aulas, butacas, mantenimiento, el comedor, entre otros, Asjana respondió que en estos momentos no existen ningunas de esas dificultades debido a que la mayoría de los estudiantes están cogiendo clases virtuales por la pandemia, pero que se preparan para cuando vuelvan a la presencialidad.

"La falta de aulas y butacas no la tienen en este momento debido a que la mayoría de los estudiantes están estudiando virtual, y eso tiene que ajustarse de que el regreso a la presencialidad no puede volver a traer el problema de las aulas, el tema del comedor hace tiempo no es un problema tan pronto asumió la rectora Emma Polanco, se preocupó que el servicio que se diera cada día fuera de calidad", expresó entrevistado en el programa El Despertador.

Agregó que otro reto es redefinir que va a quedar virtual, que debe regresar a lo presencial, y que debe quedar en la modalidad mixta, por lo se están planificando para el semestre que viene.

"En cuanto a los Recursos Humanos, la universidad abrió un llamado a concurso donde se está en el proceso de avanzar en toda la recepción de documentos, y ya le tocará en la próxima gestión elegir de esos profesionales cuales califican o no para ser docente", indicó Asjana.

Clases virtuales:

Asjana informó que la autónoma antes de la pandemia contaba con unas 300 secciones virtuales y hoy en día ese número aumentó a más de 30 mil lo cual consideró muy importante ya que a través de este aumento les permitirá a las autoridades universitarias determinar las materias que se pueden quedar virtuales, las que deben regresar a la presencialidad y cuáles pueden ser impartidas en la modalidad mixta sin afectar el aprendizaje de los alumnos.

Manifestó que ahora lo que resta es analizar qué es lo que debe retomar a la presencialidad y qué queda en modalidad mixta.

A Asjana se le preguntó que si aspira poner algún tipo de control con relación a la estadía de un estudiante en la UASD, debido a que hay dirigentes estudiantiles con más de 20 años haciendo una carrera de cuatro, dijo que hay que ser justo debido a que hay que personas que trabajan para sostener a su familia y no pueden pedirle que se gradúe en el mismo tiempo.

"Es imposible, si un estudiante trabaja en vez de coger 25 o 30 créditos va a coger 10 o 12, por lo tanto nunca se va a poder graduar, si realmente una persona que trabaja y tiene interés de ser profesional", expresó.