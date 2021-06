Hasta el momento los estudios están en desarrollo y no hay evidencia concluyente que aconseje aplicarles la vacuna.

SANTO DOMINGO.- Las embarazadas que estén considerando o no si aplicarse la vacuna contra la COVID-19, se enfrentan al dilema de que hasta el momento los estudios están en desarrollo y no hay evidencia concluyente que aconseje aplicarles la vacuna.

Sin embargo, para el infectólogo Miguel Núñez, lo que han arrojado los estudios hasta ahora es suficiente para inmunizar aquellas embarazadas que estén expuestas a alto riesgo de contagio.

“Mi recomendación es que embarazadas de alto riesgo, y cuando digo alto riesgo estoy usando una terminología diferente al alto riesgo ginecológico. Estoy definiendo a embarazadas que tienen un alto riesgo de contraer covid”, dijo en El Despertador de SIN.

Estas embarazadas son las que trabajan como doctoras, enfermeras, técnicas de laboratorio, rayos x y por tanto están expuestas.

“Ese tipo de personal que tiene alto riesgo de contraer la enfermedad y que pudiera entonces tener un mayor riesgo de tener un curso complicado, yo creo que tiene sentido hacer la vacunación”, dijo.

No obstante, dijo no estar de acuerdo con vacunar a todas las embarazadas hasta tanto los estudios estén más avanzados, aunque dijo que por el tipo de vacuna esto no representaría riesgo.

“Yo no lo haría universalmente en todas las embarazadas, en espera de que haya un poco más de evidencia. Pero basado en cómo opera el ARN mensajero yo no esperaría ningún problema en embarazadas, ni en pacientes inmunocomprometidos, ni durante la lactancia”.