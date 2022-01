El abogado reiteró el miedo que siente su cliente ante el bombardeo de información y la trascendencia del caso.

Santo Domingo.- Alen Alexis Villalona, quien está prófugo de la justicia tras hacerse viral en un video golpeando a una mujer luego de producirse un accidente de tránsito entre él y su víctima, hizo varias exigencias al Ministerio Público para materializar su entrega.

De acuerdo con su abogado, Villalona, pidió no ser llevado a la cárcel preventiva de Baní, porque supuestamente mantiene viejas rencillas personales con alguien que guarda prisión en el lugar y su integridad física podría estar en peligro.

Al dar esos detalles en el Show del Mediodía, De los Santos aseguró que el sentir de Alexis es el de entregarse a las autoridades para responder por sus actos, sin embargo, reiteró el miedo que siente su cliente, ante el bombardeo de información y la trascendencia del caso.

“El sentir de Villalona es entregarse, pero puso una serie de condiciones que se la planteamos al procurador Ángel Darío Tejeda, que una de las condiciones es que por motivos a una pequeña enemistad que tiene, no estar en esta preventiva y lugar hasta que se conozca la audiencia de solicitud de medida de coerción”, indicó el abogado.

Ante dicha petición De los Santos aseguró que el Ministerio Público en Baní, habría considerado la posibilidad de ceder a la exigencia de Villalona.

Agregó que vía llamada telefónica, este le había explicado a Alexis Villalona y su familia, la formula exclusiva de cómo puede enfrentar el proceso judicial.

“Yo les dije que el Ministerio Público es el encargado de la política de la criminalidad y el hecho de no enfrentarlo no le va a esfumar la posibilidad de que al final este hecho no llegue hasta los tribunales. El Ministerio Público puede ejecutar esa orden de arresto que le fue pedida y por vía de consecuencia había un poco más de seguridad”, sostuvo Jorge de los Santos.